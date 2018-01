ROMA – Un uomo si è tolto la vita lanciandosi contro un treno in corsa a Desenzano del Garda. La tragedia è avvenuta intorno alle 19 di domenica sera, 14 gennaio, lungo il binario 1, a 200 metri dalla stazione.

L’uomo – scrive QuiBrescia – si sarebbe gettato dal viadotto di Via delle Residenze, proprio mentre stava transitando il convoglio, con il macchinista che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Al momento non è chiaro se l’uomo fosse già morto al momento dell’impatto con il suolo, o se sia deceduto dopo che il treno lo ha travolto.