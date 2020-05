Desenzano, riaprono i bar: un 22enne beve troppo e si sente male

ROMA – Nella notte tra lunedì e martedì un 22enne ha deciso di festeggiare l’inizio della Fase 2 ubriacandosi fino a sentirsi male.

Tutto è avvenuto a Desenzano, in provincia di Brescia.

A raccontare la storia è Brescia Today.

“Nemmeno il tempo di riaprire i bar dopo la fine del lockdown per il coronavirus – si legge – che c’è già qualcuno che collassa in strada per il troppo alcol ingerito.

E’ successo nella notte tra lunedì e martedì a Desenzano del Garda, dove un ragazzo di 22 anni ha terminato nel peggiore dei modi una sua personalissima festa alcolica per la riapertura dei locali”.

Il giovane è stato poi soccorso dalla Croce Rossa:

“Il giovane – racconta ancora Brescia Today – è stato soccorso poco dopo le 3.30 da un’ambulanza della Croce Rossa, nei pressi della rotonda tra via Marconi e viale Andreis, che – nell’ultimo inverno – si è trasformata nel centro della movida desenzanese in attesa delle riaperture estive, quando ancora nessuno poteva immaginarsi l’arrivo della pandemia. Insieme agli operatori sanitari del 118, è intervenuta anche una pattuglia del vicino commissariato”.

Le sue condizioni, le condizioni del 22enne, per fortuna, come racconta il sito, non destano preoccupazioni:

“Le sue condizioni, nonostante la richiesta di intervento in codice giallo, non destano preoccupazione. Resta l’atteggiamento deplorevole di impegnare medici e infermieri per un motivo del genere, ancor più in questo periodo per loro così difficile”. (Fonte: Brescia Today).