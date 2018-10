ROMA – Sono centinaia le persone radunate a Piazza dell’Immacolata a Roma per la fiaccolata in ricordo di Desirée Mariottini. Lì, nel cuore vivo del quartiere San Lorenzo e a pochi passi dal palazzo di via dei Lucani, in cui la giovane è stata stuprata e uccisa, continua a riempirsi di gente.

Noi di Blitz quotidiano siamo andati a raccogliere testimonianze alla manifestazione, convocata per le 18 dal comitato di quartiere e dagli spazi sociali della zona. “Insieme per le strade, unite resteremo, ci vogliamo vive, non una di meno”, scandiscono le ragazze dei collettivi femministi cittadini che mostrano cartelli che formano la scritta “non una di meno”.

E ancora: “Noi vogliamo vivere, vogliamo un’altra vita, vogliamo camminare per le strade, senza paura, come ci pare. Per noi non può essere un rischio, una condanna girare in strada, andare a lavoro. Non è possibile, non lo vogliamo più. Guai a chi ci tocca. Per questo oggi scendiamo in piazza per dare una risposta a chi sciacalla e manovra le nostre esistenze”.

La nostra vuole essere “una risposta democratica alla sfida del degrado e dell’abbandono”, spiegano gli organizzatori del presidio sui social, cui domani si aggiungeranno, in risposta alla marcia annunciata per le 14 dal gruppo di estrema destra Forza Nuova nelle strade del quartiere, non solo l’Associazione nazionale partigiani Anpi, ma anche i partecipanti alla manifestazione delle “mani rosse” “con i migranti per fermare le barbarie”-

La manifestazione, inizialmente convocata a Santi Apostoli, è stata spostata a San Lorenzo per sostenere la reazione antifascista dell’Anpi e delle altre associazioni e realtà organizzate della solidarietà e del lavoro.

