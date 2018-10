FOGGIA – Resta in carcere Yusif Salia, il ghanese di 32 anni accusato, insieme con Brian Minteh, Mamadou Gara e Chima Alinno, dell’omicidio e dello stupro di Desiree Mariottini, la 16enne drogata e trovata morta nella notte fra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma.

Yusef Salia è stato catturato vicino Foggia, nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, il 26 ottobre scorso, dopo essere fuggito in tutta fretta da Roma dopo aver commesso – si ipotizza – il delitto. Il Gip del Tribunale di Foggia Armando dello Iacovo ha convalidato sia il decreto di fermo spiccato dalla Procura di Roma per concorso in omicidio, violenza sessuale di gruppo e spaccio di droga; sia l’arresto in flagranza del ghanese per il possesso degli 11 chilogrammi di marijuana trovati a Foggia all’interno della baracca dove si era rifugiato.

La mattina del 29 ottobre il Gip ha ritenuto opportuno non procedere con l’interrogatorio per problemi di salute dell’indagato, tenuto in isolamento. “L’interrogatorio era stato fissato prima alle 9 del mattino in tribunale, ed è poi slittato alle 11 in carcere”, raccontano all’ANSA i legali che difendono il cittadino ghanese, gli avvocati Giovanni Vetritto e Sante Murano.

“Ci è stato comunicato – affermano i due legali – che il ghanese non può entrare in contatto né con il giudice, né con l’avvocato difensore e con l’interprete. La struttura carceraria foggiana non è dotata di una stanza per l’ascolto munita di interphone, per comunicare con chi è dall’altra parte del vetro”. I due avvocati fanno inoltre sapere di essersi riservati di verificare l’eventuale documentazione sanitaria che attesti la patologia del ghanese. L’interrogatorio con grande probabilità sarà rinviato al prossimo fine settimana.