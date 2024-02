Detenuto si impicca nel carcere di Lecce: si indaga per istigazione al suicidio

La Procura di Lecce ha aperto un’indagine dopo la morte per impiccagione di un detenuto del carcere del capoluogo salentino. Il decesso risale al 14 febbraio scorso. Matteo Lacorte, 49 anni, di Ostuni in provincia di Brindisi, fu trovato impiccato nella sua cella. Il reato ipotizzato è istigazione al suicidio. Il fascicolo d’inchiesta è a carico di ignoti. Lacorte era detenuto per vari reati, tra cui due tentati omicidi, e nei suoi confronti il giudizio era pendente. Uno dei suoi legali, Mariangela Calò, che lo aveva visto qualche giorno prima, ha riferito che il suo assistito stava bene e nulla lasciava presagire quanto accaduto. Il pm ha conferito la mattina di oggi, venerdì16 febbraio, l’incarico al medico legale. L’autopsia è stata svolta questo pomeriggio.