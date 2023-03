Diana Biondi scomparsa a Somma Vesuviana, la studentessa non si trova da 3 giorni

Dal 27 febbraio non si hanno più notizie di Diana Biondi, studentessa di 27 anni, scomparsa da Somma Vesuviana, il comune in provincia di Napoli dove abita con la famiglia. Quel giorno la ragazza era uscita di casa per andare in Università, dove frequenta Lettere Moderne alla Federico II, a Napoli, ma in serata non è tornata a casa.

Diana Biondi scomparsa a Somma Vesuviana

La sera del 27 febbraio il padre ha sporto denuncia presso i carabinieri della stazione locale. Nelle stesse ore i familiari e gli amici hanno diffuso gli appelli sui social network invitando chiunque l’avesse vista a fornire elementi ai militari. Al momento non si esclude che la studentessa abbia deciso di allontanarsi volontariamente da casa. Fino ad ora tutti i tentativi di rintracciarla sono risultati vani: il telefono risulta spento.

Gli appelli della famiglia

La 27enne indossava jeans e scarpe nere con strisce bianche e maglia nera e un giubbino grigio scuro lungo al ginocchio con un cappuccio, aveva una borsa nera. Non è chiaro se abbia effettivamente raggiunto l’Università. Sui social i familiari hanno chiesto di contattare, in caso di avvistamenti, le forze dell’ordine nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni.

