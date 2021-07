Dramma a Diano Marina (Imperia), dove un 19enne, Matteo Muratore, è morto questa notte in un incidente stradale. Altri quattro ragazzi, tutti residenti in provincia di Cuneo, sono rimasti feriti in modo grave. Tutti e cinque erano in vacanza nella Riviera di Ponente.

Diano Marina, incidente nella notte: morto un 19enne

Secondo i primi accertamenti, il 19enne, che era il conducente della Fiat Punto su cui viaggiavano i giovani, ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro il cancello di un negozio. Quando sul posto sono intervenuti i soccorritori, si sono trovati davanti l’auto completamente distrutta e cinque ragazzi in condizioni gravissime. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. E’ morto prima del trasporto in ospedale. I quattro amici sono stati portati al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

Cinque giovani si schiantano con l’auto contro un cancello a Diano Marina

Stando a quanto ricostruito, l’auto è sbandata probabilmente per l’alta velocità. L’urto è stato così violento, che lo ha fatto rientrare di qualche metro il cancello. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con mezzi della Croce d’Oro di Cervo e di Imperia e la Croce Rossa. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause del tragico schianto.