ROMA – Un gruppo di 34 eritrei sbarcati dalla Diciotti è stato identificato e riconosciuto dalla polizia a Ventimiglia, ieri sera, mentre viaggiavano verso Campo Roja, centro gestito dalla Croce rossa da dove gli immigrati cercano di andare in Francia.

Lo si apprende da fonti vicine alle forze dell’ordine. I 34 facevano parte di un gruppo di 51 persone in tutto: viaggiavano su un pullman noleggiato dalla Baobab Experience di Roma ed erano accompagnati da 4 operatori della Baobab.

La condizione di richiedenti asilo in Italia non consente loro di fare ulteriori istanze presso altri paesi Ue, ma la residenza a Rocca di Papa, vicino Roma, dove erano stati destinati non è un obbligo, non sono detenuti.

Già negli ultimi giorni, sempre a Ventimiglia, erano stati riconosciuti dalle forze dell’ordine 21 eritrei che erano a bordo della Diciotti, ma al momento solo tre di loro sarebbero rimasti sul posto. Gli altri si sono dileguati.