Diego Armando Maradona Sinagra non potrà dare l’ultimo saluto all’adorato papà causa Covid.

Dramma per Diego Armando Maradona Sinagra, figlio del Pibe de Oro, che non potrà partecipare ai funerali del papà. Il 34enne sta combattendo contro il Covid da più di due settimane e dopo che le sue condizioni si sono aggravate è stato necessario il ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli. Proprio in ospedale, dalla tv, Maradona junior ha appreso la notizia della scomparsa del padre.

“Fatemi uscire, devo andare da mio padre” sono state queste le prime parole pronunciate da Diego Armando Maradona Sinagra, appena ha appreso della morte del padre. Ore drammatiche per il 34enne che ha avuto la notizia dalla televisione accesa nella stanza dell’ospedale Cotugno dove era ricoverato a causa delle serie conseguenze ai polmoni lasciate dal Covid.

Tampone negativo ma polmoni compromessi

Dopo tanti giorni passati a lottare contro il virus, quella di ieri doveva essere una bella giornata per lui, in attesa di tampone, risultato poi negativo, pronto a riabbracciare la famiglia. Gli mancavano le sorelle e il padre, ripeteva in questi giorni. Quando ha sentito quelle parole alla televisione, gli è crollato il mondo addosso. Era incredulo e con una sensazione di impotenza per non poter volare immediatamente in Argentina per l’ultimo saluto al papà.

I medici del Cotugno inizialmente erano contrari a dimetterlo, il ragazzo non è più pericoloso per gli altri ma ha una situazione polmonare ancora troppo instabile. Ma lui insiste, vuole tornare almeno a casa. Così arriva in serata la decisione di dimetterlo ma con l’obbligo di rimanere a letto o in poltrona per dieci giorni osservando prescrizioni e prendendo medicinali. Un dolore nel dolore per Diego Armando Maradona Sinagra che non potrà assistere ai funerali al padre perché rischierebbe la sua stessa vita.

La storia di Diego Armando Maradona Junior

Una vita trascorsa per molti anni all’ombra di quel padre famoso che inizialmente non lo aveva riconosciuto. Il 34enne è nato dalla relazione di Maradona con Cristina Sinagra. Quando nacque, il calciatore si rifiutò di riconoscerlo.

Anni e anni di lotte, mentre Diego Junior cresceva con la stessa passione per il calcio e soprattutto erano sempre più evidenti le somiglianze, i tratti somatici. La paternità viene riconosciuta legalmente dal tribunale nel 1993, ma il ragazzo incontrerà il padre per la prima volta solo 10 anni dopo, nel 2003 a Fiuggi. Passeranno altri 4 anni affinché Maradona riconosca ufficialmente il figlio. Nel 2016 viene invitato ufficialmente a Buenos Aires a casa del padre dove era stata organizzata una cena con tutti i fratelli e le sorelle. (fonte AGI)