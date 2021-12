Diego Fusaro, lo svarione del filosofo sovranista. Sulla sua pagina Twitter, Fusaro pubblica spesso post e articoli di giornale sul Covid e sui vaccini in cui ribadisce la sua linea contro il Green pass e il suo scetticismo su virus ed efficacia dei vaccini. Questa volta però ha pubblicato un tweet in cui ha spiegato involontariamente che i vaccini funzionano.

Diego Fusaro, il tweet in cui confronta casi e tamponi a distanza di un anno

Nel tweet appare la foto di un foglietto in cui ci sono messi a confronto casi e tamponi ad un anno di distanza: “21 dicembre 2020, 87.889 tamponi e 10.872 positivi, 21 dicembre 2021, 851.865 tamponi e 30.798 positivi”.

Quello che indica il foglietto è che il numero dei nuovi positivi cresce in relazione al numero di tamponi eseguiti in quel giorno (come in qualsiasi altro giorno). Il foglietto dimostra però che i vaccini funzionano eccome. Altrimenti con 800mila test svolti in solo 24 ore i casi dei contagiati sarebbero ancora più alti, e di tanto. Sopra la foto, Fusaro scrive e domanda: “Chiaro, no?”.

Su Twitter in tanti rispondono a Fusaro

Su Twitter, in tanti hanno risposto a Fusaro. A citare le risposte è un articolo di Repubblica. @edoenonsolo risponde: “Sì: 12,37% di casi positivi nel 2020 e 3,61% nel 2021. Un crollo impressionante, grazie ai vaccini. Si chiamano percentuali, le spiegano alle medie”. Lutente @kiaro_oscuro aggiunge: “Oh, finalmente anche a Diego Fusaro è chiaro: 1. Che siamo in pandemia 2. Che le misure dello scorso anno hanno limitato il peggio 3. Il vaccino è l’efficace”.

@RitaArso osserva infine: “La matematica, questa sconosciuta. Calcola le percentuali e guarda la differenza. Ti sarà tutto più chiaro. Eppure i grandi filosofi erano pure grandi matematici”.