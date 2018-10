ROMA – E’ in arrivo uno stop per i diesel euro 3 a Roma. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Linda Meleo in occasione di una conferenza sulla sharing mobility.

“Per i diesel euro 3 stiamo lavorando su un provvedimento che dia tempo alla città di adeguarsi al divieto che dovremo inserire di qui a breve. Immaginiamo di introdurre questa misura il prossimo anno”, ha detto. Il divieto verrà introdotto “quando avremo potenziato alcuni progetti sul trasporto pubblico locale e forme alternative di mobilità. Stiamo pensando a compensazioni e agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti al Tpl. Daremo tutto il tempo per abituarsi e sostituire la propria auto a cittadini romani in possesso degli euro 3”, ha chiarito l’assessore.

Interpellata sulle zone interessate ha risposto: “Stiamo definendo il perimetro dei divieti che potrebbe coincidere con l’anello ferroviario”.