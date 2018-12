MILANO – Il vento di questi giorni a Milano ha pulito l’aria, abbassando la concentrazione delle polveri sottili (Pm10), e così il Comune ha sospeso le “misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). La qualità dell’aria è tornata a valori migliori con le polveri sottili sotto il limite dei 50 microgrammi per metro cubo non solo nella provincia di Milano ma anche in quelle di Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Cremona.

Per questo motivo oggi, lunedì 10 dicembre, è stato revocato il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19° gradi nelle case e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.

La sospensione delle misure è stata decisa dalla rilevazione delle centraline Arpa di Milano e Città metropolitana che hanno registrato l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10).