Difende la fidanzata da sei uomini e viene minacciato con una pistola. Il fatto, del quale si è avuta oggi notizia, è avvenuto nella tarda serata di martedì 3 gennaio a Tromello (Pavia), un paese della Lomellina.

Il racconto

E’ intervenuto per difendere la fidanzata che, secondo quanto lui stesso ha riferito, era stata importunata da sei uomini, probabilmente stranieri originari dell’Est Europa. A quel punto uno dei sei ha puntato una pistola alla testa del giovane, 21 anni, minacciando di premere il grilletto. Dopo pochi secondi il gruppo si è allontanato e l’uomo che impugnava l’arma ha esploso un colpo in aria, a chiaro scopo intimidatorio. Quando i sei si sono allontanati, il 21enne ha chiamato i carabinieri per denunciare il fatto. I militari hanno subito avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili e accertare se la pistola utilizzata era un’arma vera o una scacciacani caricata a salve.

