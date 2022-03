Nuovo digitale terrestre, da oggi 8 marzo tutte le emittenti nazionali cambieranno codec, cioè l’algoritmo di codifica delle immagini e dell’audio. Si passa da MPEG-2 a MPEG-4 e chi non ha un impianto (TV o decoder) compatibile con il nuovo codec non potrà vedere i canali in MPEG-4. In alcuni casi, però, potrà continuare a vedere una versione in MPEG-2 che verrà spostata di numerazione, oltre il 500.

Digitale Terrestre, l’8 marzo si cambia: le cose da controllare

Il passaggio all’MPEG-4 è propedeutico al codec, quello definitivo del Digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2: HEVC Main 10. Questo codec, però, arriverà solo nel 2023 al termine dello switch off. Al momento è importante prepararsi all’arrivo di MPEG-4, perché i canali “sdoppiati” in MPEG-2 non dureranno molto: saranno tutti provvisori e con i giorni contati, dato che le frequenze scarseggiano. Il passaggio da MPEG-2 a MPEG-4, infatti, è dovuto al fatto che il 30 giugno 2022 dovrà terminare il cosiddetto “refarming” delle frequenze: tutte le frequenze TV da 694 a 790 MHz dovranno essere lasciate libere agli operatori telefonici per il 5G e, quindi, nella seconda metà dell’anno ci saranno meno frequenze disponibili per le televisioni. L’MPEG-4 permette di trasmettere più TV in meno frequenze, per questo tutte le emittenti devono cambiare codec.

Digitale terrestre, dall’8 marzo si vedono i canali HD?

Non è vero però che l’8 marzo tutte le tv nazionali passeranno all’HD: passeranno all’MPEG-4, che è il codec usato per i canali HD e anche per alcuni SD. Tuttavia, i canali HD ci possono tornare comodi per sapere se avremo problemi dopo l’8 marzo o se vedremo tutto. Nelle prossime settimane avremo la necessità di risintonizzare più volte la TV.

Lo switch-off partito dal 20 ottobre sarà definitivo in base a un calendario ben preciso che riguarda le varie zone d’Italia. La nuova road map suddivide lo Switch-Off sul territorio nazionale in quattro macroaree geografiche. Gli operatori di rete na­zionali possono anticipare il passaggio alla codifica DVB-T / Mpeg-4 o allo standard DVB-T2 prima delle scadenze previste.

Digitale terrestre, il calendario Regione per Regione

Dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021: Sardegna (Area A1). Dal 3 al 10 gennaio 2022 la Rai attiverà nuove frequenze in Sardegna per i Mux Rai. Vedi qui tutte le date e i comuni dello Switch Off in Sardegna nel dettaglio.

Dal 3 gennaio 2022 al 14 marzo 2022 (Nord Italia):

Valle d’Aosta (3-7 gennaio 2022);

Piemonte (10-18 gennaio 2022 parte delle province di Torino, Cuneo, Alessandria; 20 gennaio – 9 febbraio 2022 Alpi Biellesi, Valsesia, Verbano Cusio Ossola, Vergante, parte della provincia di Verbania, Vercelli, Biella, Novara; 3-4 marzo 2022 Torino, Cuneo, Langhe e Roero e province); 7-11 marzo 2022 Monferrato, parte della provincia di Asti, Alessandria, Torino, Biella, Vercelli, Novara);

Emilia Romagna (2-4 marzo 2022 Alto Appennino Emiliano-Romagnolo e Medio Appennino Forlivese, parte della provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena; 7-11 marzo 2022 parte della provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna; 14 marzo 2022 Alto Appennino Forlivese e Cesenate, parte della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e provincia);

Provincia di Piacenza (19 gennaio 2022 e dal 7 al 11 marzo 2022);

Lombardia (20 gennaio -9 febbraio 2022 Sondrio e provincia, Alpi e Prealpi lombarde, parte della provincia di Varese, Como, Bergamo, Lecco, Brescia; 7-11 marzo 2022 Pianura Padano Veneta parte della provincia di Pavia, Milano, Varese, Cremona, Monza e Brianza, Como, Bergamo, Lecco, Brescia, Lodi, Mantova);

Provincia di Bolzano (10-14 febbraio 2022);

Provincia di Trento (15-23 febbraio 2022);

Veneto (24-28 febbraio 2022 Belluno e provincia, Prealpi vicentine, parte della provincia di Vicenza, Prealpi trevigiane, parte della provincia di Treviso; 7-11 marzo 2022 Pianura Padano Veneta, parte della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia);

Friuli Venezia Giulia (1 marzo 2022 montagna pordenonese, Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, parte della provincia di Udine e Pordenone; 7-11 marzo 2022 parte della provincia di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste).

Marche: dal 15 al 24 marzo 2022. Vedi qui il calendario con tutte le date e i comuni.

Abruzzo: dal 25 marzo al 6 aprile 2022. Consulta qui il calendario aggiornato del passaggio nel tuo comune.

Molise: dal 1 aprile al 7 aprile 2022. Vedi qui il calendario nel dettaglio.

Dal 1 marzo al 15 maggio 2022: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata (Area 4).

Dal 1 maggio al 30 giugno 2022: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania (Area 1B).