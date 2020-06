ROMA – Dipendenti infedeli rubavano i dati dei clienti delle compagnie telefoniche per cui lavoravano.

Poi vendevano questi dati a terze persone, i cosiddetti intermediari che utilizzavano questo “tesoro immateriale”.

Già, perché oggigiorno gestire dati equivale quasi a maneggiare denaro. Anzi, per alcuni il trattamento di dati è addirittura un dato più prezioso.

L’operazione Data room contro i dipendenti infedeli

Il 26 giugno una vasta operazione di polizia giudiziaria ha coinvolto decine e decine di persone. L’operazione si chiama Data room e ha coinvolto oltre 100 specialisti.

Tra i reati contestati, l’accesso abusivo alle banche dati dei gestori di telefonia che conservano informazioni tecniche e personali dei clienti, e il trattamento illecito di quei dati.

Tutto comincia dalla denuncia della Tim

Sono venti le misure cautelari (13 ai domiciliari e 7 obbligo) emesse dal gip di Roma nei confronti anche di dipendenti infedeli di Tim che carpivano illecitamente dati sensibili di clienti. Si tratta di circa un milione e 200 mila dati carpiti all’anno. L’indagine è partita da una denuncia della Tim.

Coinvolti anche “intermediari” che si occupavano di gestire il commercio illecito delle informazioni estratte dalle banche date ed i titolari di call center telefonici che sfruttavano informazioni per contattare i potenziali clienti e lucrare le previste commissioni per ogni portabilità del numero che arrivano fino a 400 euro per ogni contratto stipulato.

Le informazioni estratte divenivano oggetto di un illecito mercimonio, in quanto appetibili per le società di vendita dei contratti da remoto che puntano ad intercettare la clientela più “vulnerabile”, a causa di problemi o disservizi, per proporre il cambio in primo luogo dell’operatore telefonico.

Un sistema che vedeva da un lato una serie di tecnici infedeli in grado di procacciare i dati, dall’altro una vera e propria rete commerciale che ruotava attorno alla figura di un imprenditore campano, che acquistava la “merce” ed a sua volta in grado di estrarre “in proprio” grosse quantità di informazioni, in virtù di credenziali illecitamente carpite a dipendenti ignari. L’attività illecita veniva svolta fuori dagli orari di lavoro, soprattutto di notte. (Fonti: Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)