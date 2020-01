TERAMO – Ha trovato il parcheggio per disabili occupato all’esterno del supermercato da una bici e quando ha chiesto di spostarla è stato aggredito. Questa la disavventura di un uomo di 42 anni in sedia a rotelle a Pineto, in provincia di Teramo. I carabinieri intervenuti sul posto hanno bloccato l’aggressore e il disabile è stato ricoverato al pronto soccorso di Atri per lesioni.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima ha trovato una bicicletta che occupava il posto per disabili al di fuori di un supermercato e ha chiesto al proprietario, uno slovacco di 59 anni già noto alle forze dell’ordine, di spostarla per poter parcheggiare.

In tutta risposta il proprietario della bici ha tolto la catena e l’ha usata per colpire il disabile e la moglie che era corsa in suo aiuto. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno fermato lo slovacco e lo hanno perquisito. Nel suo zaino hanno trovato un coltello a serramanico e due carte bancomat che erano state rubate lo scorso giugno a due signore di Tolentino.

La vittima dell’aggressione e la moglie sono stati invece accompagnati all’ospedale di Atri, dove sono stati medicati per le ferite riportate. L’aggressore è stato così arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia, ricettazione e porto abusivo di coltello. (Fonte Il Messaggero)