E’ morto nel suo letto, divorato dalle fiamme, un uomo di 75 anni in condizione di disabilità. La tragedia si è consumata la scorsa notte a Buccinasco, in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Cadorna, dove è scoppiato l’incendio. La moglie dell’uomo, anch’ella anziana di 72 anni, non è riuscita a metterlo in salvo dopo aver dato l’allarme.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 3.30 sul posto. Una ventina di condomini sono stati fatti evacuare dai pompieri e dai carabinieri, mentre al termine delle prime fasi di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell’anziano disabile. I medici del 118 hanno potuto solo constatarne la morte.

La moglie della vittima e altri due vicini di casa sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano, per un’intossicazione da fumo.

Forse dovresti anche sapere che…