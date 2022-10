Disabile fatto scendere da un taxi perché è in carrozzina, costretto ad aspettare sotto la pioggia

Sotto la pioggia è stato costretto a scendere da un taxi perché in sedia a rotelle e ad attendere l’arrivo di un altro mezzo. E’ accaduto al posteggio taxi della stazione di Verona Porta Nuova. Vittima dell’episodio il presidente della Federazione per il Superamento dell’Handicap (Fish) che sulla vicenda ha presentato un esposto alla polizia locale di Verona considerandolo “un atto discriminatorio” e “violento”.

Cosa è successo

L’uomo era arrivato da Roma a Verona in treno ed è era appena entrato nel taxi, mentre un assistente del servizio sale Blu -Rti stava caricando la sua carrozzina. Ed è a quel punto che il tassista lo ha invitato a scendere e a chiamare una apposita vettura. A niente sono valse le rimostranze dell’uomo che ha tentato di spiegare che non aveva bisogno di ausili o pedane essendo autonomo. Ma il tassista non ha voluto sentire ragioni. Così non gli è restato che scendere dal mezzo, ma prima gli ha chiesto il numero di licenza che è risultato sbagliato visto che il presidente della Fish aveva già scattato una foto del taxi.

Le reazioni

“Accade che, quando la disabilità diventa visibile – ha commentato il ministro alle Disabilità Erika Stefani -, una parte della nostra società la percepisce ancora come un problema”. Una carrozzina, “un mezzo come un altro che – aggiunge il ministro – ha provocato un pregiudizio per cui le persone con disabilità dovrebbero salire su vetture ‘a loro riservate’. È assurdo pensare che per alcune persone esista ancora un loro”. Per il presidente del Veneto Luca Zaia si tratta di una “circostanza molto triste, nella quale emerge una particolare insensibilità d’animo” e si è augurato che la Polizia locale “faccia al più presto chiarezza in modo di poter applicare quanto prevede la legge”.

