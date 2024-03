Un cittadino straniero, di nazionalità indiana, è stato arrestato dagli agenti della squadra Volante di Latina in seguito al tentativo di rapina ai danni di un disabile, avvenuto di fronte a un supermercato nella periferia della città. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano “Latina Oggi”, il trentenne ha colpito la vittima alla testa nel corso del tentativo di furto. La persona con disabilità è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti per ricevere cure e accertamenti medici necessari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia il personale sanitario che gli agenti della squadra Volante, i quali hanno proceduto all’arresto dell’aggressore.