Disperatamente mamma, tutte bugie i racconti di Julia Elle? L’ex accusa, lei sparisce dai social

Julia Elle, conosciuta come ‘Disperatamente Mamma‘, è seguita da 650mila su Instagram. Ha costruito la sua immagine grazie alla narrazione di una maternità e di una famiglia ‘non convenzionale’. Ha raccontato le difficoltà che deve affrontare quotidianamente una madre single con tre figli, il dolore di un compagno poco presente e di un padre violento, e la rinascita che l’hanno portata a scrivere dei libri – cinque – sull’argomento. Tutto questo però sembra essere una finzione. A rivelarlo il padre della sua prima figlia, Paolo Paone, con un post su Instagram, che ha provocato una vera e propria tempesta social che ha investito la famosa blogger.

La storia di Disperatamente Mamma e la versione dell’ex Paolo Paone

In un lungo post, Paone risponde alle accuse della ex (che gli attribuiva anche la colpa di non essersi mai preso cura dei suoi figli), rivelando di non essere lui il padre del secondo figlio della donna. La reazione di Julia Elle non è tardata ad arrivare; la donna infatti risponde con una serie di storie Instagram dove racconta “la sua verità” e dove dice di aver mentito sulla paternità del suo secondogenito, unicamente per proteggere i propri figli e al tempo stesso per non rovinare l’immagine dell’ex compagno. Julia aggiunge anche che la relazione con Paone non è finita perchè lui le ha comunicato di non amarla più, ma perchè a suo dire, l’uomo avrebbe tenuto per molto tempo un comportamento molto violento, sfociato in una lite dove le avrebbe puntato un coltello alla gola, davanti alla figlia. Questo l’avrebbe spinta a scappare e a chiedere aiuto ad un centro antiviolenza.

Anche Facchinetti si schiera con Paone

A sostenere Paone, di professione produttore musicale, anche Francesco Facchinetti che su Instagram ha scritto: “Paolo è un uomo, un padre che vuole e deve essere tutelato. Paolo è un bravo papà che si è preso responsabilità che poteva anche non prendere E’ arrivato il momento di raccontare la verità e di fare in modo che Paolo possa continuare a fare la cosa che ama e ha scelto di fare: il padre”.

Video e post cancellati dai social

Nel frattempo Julia Elle ha cercato di ripulire dai social le tracce delle sue bugie, anche se gli utenti più attenti stanno portando a galla vecchi video. I fan più attenti infatti, hanno rispolverato storie e post che sembrano contraddire il racconto della blogger e che immortalano lei, i figli e anche il nuovo compagno insieme a Paone in situazioni normalissime e da cui sembra evidente che all’interno della famiglia allargata regnasse un certo equilibrio.

