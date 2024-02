Disperso tra i boschi dell’Alto Adige viene ritrovato il giorno dopo ferito e privo di sensi

Un uomo di 73 anni originario di Velturno in Alto Adige, è stato ritrovato la mattina di oggi, lunedì 18 febbraio, in un prato vicino a Bressanone. L’uomo potrebbe essere stato aggredito da un lupo: era scomparso da ieri ed è stato ritrovato privo di sensi disteso su un prato con profonde ferite da morso al collo, all’addome e alle braccia. Se non è stato un lupo, potrebbe essere stato uno sciacallo o un cane. La conferma arriverà da un esame approfondito delle ferite e delle tracce dna lasciate dall’animale. Le operazioni di ricerca era iniziate ieri sera per essere poi interrotte e riprese la mattina di oggi all’alba. Dopo il ritrovamento del 73enne, sul posto si sono recati il medico d’urgenza, la Croce bianca e il soccorso alpino. L’uomo, gravemente ipotermico e ferito, è stato rianimato sul posto e poi trasportato all’ospedale di Bolzano con l’elisoccorso Aiut Alpin.