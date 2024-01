Paura a Riccione dove diverse esplosioni sono state sentite intorno alle 16.30 all’inceneritore di Raibano, frazione del Comune di Riccione (Rimini). Il primo bilancio è di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, tutti trasportati in elicottero all’ospedale di Bufalini di Cesena per le ustioni riportate. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

Esplosioni all’inceneritore di Riccione: le prime notizie

Secondo i primi accertamenti le esplosioni hanno interessato il nastro trasportatore che porta i rifiuti dai compattatori fino al termovalorizzatore. È stata allertata che Arpae per le analisi dell’aria visto che si tratta del sito in cui si bruciano i rifiuti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

