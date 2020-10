Comincia il coprifuoco in Lombardia e Campania, presto forse toccherà a tutta Italia. Intanto sono queste le multe per chi non rispetta i nuovi divieti anti coronavirus.

Tutte le multe per chi non rispetta i nuovi divieti anti contagio da coronavirus. Multe messe a punto e diffuse dalla Guardia di Finanza con un vademecum e riportate dal Sole 24 Ore. Si va da un minimo di 280 euro come “multa base”. Ma se si tratta di un caso recidivo allora la multa raddoppia a 560 euro.

La multa da 280 euro colpisce i singoli cittadini e i soldi poi vanno allo Stato. Chi viene scoperto a violare questi divieti avrà la sanzione: divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il non avere con sé e non indossare la mascherina. Il mancato rispetto del distanziamento sociale minimo di un metro, in caso di sport aumentato a due metri. Il divieto di fare gare di sport “di contatto individuali” e di squadra (boxe, karate, calcetto…).

Ma tra le multe coronavirus anche i divieti di feste all’aperto, le sagre e le fiere. Fino al divieto previsto dal Dpcm del 18 ottobre “di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto”.

La violazione del coprifuoco in Lombardia sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. E’ quanto si legge nella bozza dell’ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Tutte le multe per i singoli cittadini nel dettaglio

Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza all’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto persone non conviventi. (Restano esclusi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi che per interagire con loro versi nella stessa incompatibilità). Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza all’obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza all’obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°. Qui non c’è multa, si va nel penale.

Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza all’obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all’aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/ogni altra attività, di un metro. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00.

Inottemperanza all’obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell’accesso agli stessi. Base: € 280,00 Recidiva: € 560,00. (Fonte Il Sole 24 Ore).