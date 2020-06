ROMA – Alex Zanardi tirato in ballo in un tweet pubblicato da Dj Aniceto.

È accaduto nelle ultime ore, quando Dj Aniceto ha scritto sul social: “Se non era in una gara sportiva mi dispiace dirlo ma Zanardi se l’è cercata”.

Un pensiero che ha immediatamente scatenato il web che si è accanito contro il musicista.

Così Dj Aniceto ha spiegato la sua posizione all’Adnkronos:

“Ho capito che ho fatto una grande str**zata a scrivere quel tweet, chiedo davvero scusa a tutti.

Sono veramente dispiaciuto, me ne sono subito pentito, ho cercato di cancellarlo, ma è stato inutile, purtroppo ho visto che molti lo avevano già fotografato”.

“Io sono una persona che lancia spesso provocazioni, perché è un modo per attirare l’attenzione su alcuni concetti.

Siccome lì per lì mi sono arrabbiato, pensando che si trattasse di una gara amatoriale, ho pensato a quest’uomo che va sempre oltre ogni limite e mi sono chiesto il perché.

Ma siccome sono un cretino, uno che fa le cose d’impeto, ho scritto questa str**zata, una cosa davvero brutta”.

Dj Aniceto fa comprendere le sue reali intenzioni:

“Sono un grandissimo ammiratore di Alex, ho un grande dolore, non vedo l’ora di sapere che lui si salva.

Mi sono reso conto di avere scritto una cosa brutta, devo imparare a scrivere le cose prima sul computer e poi sui social.

Alex non se lo merita. È un genio, aiuta i disabili. Dovevo rispettare il suo desidero di essere uno sportivo fino in fondo, sono mortificato. Non mi dovevo permettere”. (fonte ADNKRONOS)