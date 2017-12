MILANO – Alla fine il video de Le Iene con l’intervista a dj Fabo, all’anagrafe Fabiano Antoniani, è stato trasmesso in aula in Corte d’assise a Milano, dove si sta celebrando il processo a carico di Marco Cappato, accusato di istigazione al suicidio per aver accompagnato Fabo in una clinica svizzera in cui è stato sottoposto al suicidio assistito. E anche il pubblico ministero Tiziana Siciliano e il pubblico presente si sono commossi.

Nel filmato si vede dj Fabo che racconta l’agonia che vive ogni giorno: dopo un incidente è rimasto tetraplegico e cieco. Riesce solo a muovere, con molta fatica, la bocca. “Andrò via col sorriso perché vivo nel dolore”, dice nel video Fabiano, sempre assistito dalla sua fidanzata Valeria, “il mio angelo custode”.

Durante l’intervista realizzata dall’inviato de Le Iene Giulio Goria, Fabiano Antoniani spiega che avrebbe voluto continuare a vivere se avesse conservato la vista. “Ma poi sentire il profumo dell’aria fresca, poi uscire ogni tanto”, gli dice Golia nell’intervista. E lui risponde: “Il mio naso funziona a metà e, comunque, faresti cambio con la mia situazione? Mi chiedo come ho resistito tutto questo tempo. Immagino i momenti in cui morirò tutti i giorni, tutti i momenti, non vedo l’ora, Giulio. Vado via col sorriso e nessuno può farmi cambiare idea”.

Lo stesso Golia, presente in aula e sentito come testimone, è apparso molto provato: “Questo incontro mi ha segnato la vita e mi ha fatto cambiare”.

