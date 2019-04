ROMA – Il deejay Osvaldo Dell’Anna è morto a 39 anni stroncato da un male incurabile in appena 5 mesi. Dell’Anna era originario di Surbo, in provincia di Lecce, e lascia la moglie Maura e due gemelli di pochi mesi. Il deejay era molto conosciuto nel mondo della movida del Salento e si esibiva nelle discoteche più famose, dal Blu Bay al Riobò.

Tanti i messaggi di cordoglio e affetto sui social network per la morte del deejay, i cui funerali si svolgeranno il 3 aprile a Surbo nella chiesa di Santa Maria del Popolo. A dicembre Dell’Anna aveva scritto su Facebook: “La vera forza si misura nella capacità che hai di sorridere anche quando la vita ti rema contro. #vivalavida”.

Su Facebook l’amico Errico ha scritto: “Fai danzare gli angeli lassù, anche loro si muoveranno senza fermarsi mai su ogni tuo basso. Addio Osvaldo parleremo per sempre di te come una persona speciale, soprattutto umile che ha fatto divertire generazioni di giovani che oggi piangono affranti la tua triste dipartita. Yeah dj in consolle ed in pista per sempre con noi”. (Leggo)