ROMA – Nonostante avessero optato per il tempo pieno in facoltà, più di 400 docenti universitari di Ingegneria, Architettura e Chimica continuavano a svolgere attività privata, sottraendo milioni di euro al Fisco: sono questi i risultati delle verifiche della Guardia di Finanza che finiranno sul tavolo della Corte dei Conti e in alcuni casi della magistratura ordinaria.

Verifiche che segnalano la tendenza al doppio lavoro dei docenti in violazione delle leggi: circa il 60% delle verifiche campione ha dato esito positivo, cioè i docenti guadagnavano extra-moenia, con un danno per l’erario nei primi 172 casi accertati di 40 milioni di euro.

La prima tranche di controlli e il dato che più della metà dei controllati effettivamente non rispettava l’esclusiva lavorativa hanno convinto i magistrati contabili della Corte dei Conti ha intensificare le verifiche. Ne è uscita una mappa del lavoro nero al più alto livello.