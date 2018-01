BERGAMO – E’ mistero in provincia di Bergamo sulle sorti di Domenico Bettineschi, artigiano di 43 anni, di Colere, che manca da casa da domenica 7 gennaio alle 17:30, quando è uscito per raggiungere Grezzago (Milano) per lavoro. Ma lì l’uomo non è mai arrivato e i colleghi e i familiari, preoccupati, hanno dato l’allarme.

La moglie, Renata Capitanio, ha sporto denuncia ai carabinieri. Bettineschi ha lasciato Colere al volante della sua Renault Clio nera targata EZ919YK. Indossava un piumino verde, scarpe nere e pantaloni verde chiaro.