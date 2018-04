ROMA – Il marito di Cecile Kyenge, Domenico Grispino, smentisce la moglie sulla teoria che le feci di cane sul muro di casa siano state un attacco di stampo razzista.

Grispino è intervenuto a La Zanzara su Radio 24: “Il vicino si faccia vivo, e so chi è. Non c’è niente di vero, è un bugiardo se dice che il mio cane lascia sempre la cacca in giro. Sarà successo due volte negli ultimi anni. Il cane ha dieci anni ed è stitico. Si sforza un casino per farla, si abbassa sempre, cammina abbassato e forse per questo gli danno sempre la colpa. L’altro giorno è caduto uno stronzetto di un centimetro che non ho visto, cazzo”.

“A un certo punto – continua – è arrivato uno tutto cattivo che ha protestato. Ma erano pochi . Ma forse gli sto sul cazzo perché ho votato la Lega e non sono più di sinistra. Anzi, dico che il Pd è bollito”. Ma come, hai tradito tua moglie?: “Non ho tradito nessuno. Il Pd non esiste più, sono bolliti. Son bolliti…”. Ma la Lega è il partito che ha dato dell’orango a tua moglie Cecile: “Sì, ma non sono affatto tutti così. Anzi sto lavorando a un progetto per l’Africa col vice di Salvini, Fontana”.

Poi torna sulla vicenda della cacca del cane per la quale la moglie ha parlato di razzismo: “Quello che ha detto il vicino non è vero, è un bugiardo. Ho un pastore maremmano, Zibì, come Boniek, che porto in giro di giorno proprio per evitare casini. Dunque lo vedo quando caga. E vado sempre in giro coi sacchetti di plastica”. Dunque non c’è razzismo?: “No, era meglio se stava zitta. Poteva contare fino a dieci prima di parlare”. La Lega è razzista?: “No, assolutamente no. Non sono né xenofobi né razzisti. Non sono d’accordo con Cecile su questo”.

Sei favorevole al governo Di Maio-Salvini?: “Sì, ho votato in quel modo anche con questo obiettivo”. Ma quanto la vedi Cecile?: “Poco, ma forse è meglio per mantenere il matrimonio. I rapporti resistono anche perché ci si vede poco”. Ancora sul cane: “Il vicino non può andare in giro a sputtanare la gente, ma non porto nessuno in tribunale. Sembra che io vado in giro a seminare la merda del cane. Io sto attento proprio a vedere se ha fatto la cacca o meno perché passano dei giorni che non la fa”.