Don Francesco Collarile, il parroco contro i vaccini: “Una porcheria fatta anche con gli aborti”

Si chiama Don Francesco Collarile ed è un il parroco contro i vaccini: “Una porcheria fatta anche con gli aborti“. Le sue parole sono diventate un caso. Don Francesco Collarile è il parroco di Sant’Arcangelo Trimonte, piccolo comune in provincia di Benevento. Parole dette durante l’omelia nella chiesa del vicino comune di Paduli.

Queste le parole di Don Francesco Collarile: “Voi credete ancora nella scienza. Voi pensate che questi che stanno inventando questi vaccini lo fanno per il vostro bene… e credete ancor di più che dopo che vi hanno iniettato quel poco di porcheria, fatta anche con gli aborti, pensate ancora che non potete più morire. Eppure, è realtà, è sui giornali, che un uomo, nonostanteil vaccino il giorno prima (…) è morto di infarto. Lui pensava che si era salvato, il giorno dopo lo hanno messo nella bara”.

Don Francesco Collarile, le parole del sindaco

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Paduli, Domenico Vessicchelli: “È stato sicuramente avventato voglio sperare che si sia espresso male e che il suo intento fosse quello di esprimere altro. Noi abbiamo un’idea opposta e cioè che il vaccino è l’unica strada per la salvezza, anzi siamo preoccupati per il ritardo nella consegna delle dosi. Anche il nostro parroco e è rimasto perplesso da queste parole. Ci tengo solo a dire che non voglio che Paduli venga strumentalizzata da parole di una persona che ha parlato a titolo puramente personale e che non rappresenta la nostra comunità”.

La replica di Don Francesco Collarile

Il parroco è poi intervenuto su Facebook: “Chi ha ritagliato questo pezzo – spiega – ha omesso tutto il discorso precedente. Non verte sull’opportunità o efficacia del vaccino. Che pur considerandosi ottime opzioni per superare il Covid, allo stesso tempo porcherie vere e proprie come del resto tutte le medicine che in ogni caso quando malati sono necessarie alla salute ma portano con se indubbie controindicazioni. Tuttavia a parte la mala fede del ritaglio vi invito al prossimo Medio Evo con Gesù. Riporre ogni fiducia in Dio che tutto può! ‘Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno’”.