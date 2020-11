Le frasi di Don Livio Fanzaga sul Coronavirus progetto del demonio per ridurci in uno stato di una dittatura sanitaria hanno fatto già discutere, ma ora si va oltre.

Secondo quanto racconta Repubblica Don Livio Fanzaga durante il lockdown era molto preoccupato perché gli anziani avrebbero potuto avere difficoltà ad andare alla posta e fare donazioni a Radio Maria.

“Ogni giorno – racconta a Repubblica un ex dipendente della radio – arrivavano sacchi di lettere: all’interno preghiere, santini. E anche denaro. Erano tutte donazioni”. Radio Maria infatti si finanzia principalmente con i soldi dei suoi ascoltatori. C’è un conto corrente postale, ma si può pagare anche con la carta di credito e tramite bonifico.

“All’inizio del lockdown – spiega una fonte interna a Repubblica – don Livio era preoccupato che i nostri ascoltatori, per lo più anziani, malati e persone sole, non potessero andare più alla posta. Così ha messo su un call center”.

Un call center perché “a causa del Coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare la difficoltà con un “Sepa straordinario” mantenendo la donazione abituale”.

Don Livio Fanzaga, il complotto delle elites mondiali e il mondo di Satana

Ecco le parole di don Livio Fanzaga durante l’intervento dell’11 novembre nella rubrica “Lettura cristiana della cronaca e della storia”.

“Un progetto volto a fiaccare l’umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore, attraverso l’eliminazione di tutti quelli che non dicono sì a questo progetto criminale portato avanti dalle élites mondiali, con complicità magari di qualche Stato”. Tutto per creare “il mondo di Satana”.

Obiettivo di questo “progetto”, secondo il sacerdote, sarebbe quello di “costruire un mondo nuovo senza Dio. Il mondo di Satana. Dove saremmo tutti degli zombie. È un progetto, non una cosa campata per aria. Vorrebbero realizzarlo entro il 2021, a mio parere”. (Fonte Repubblica).