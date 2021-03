Don Livio Fanzaga delirio sul vaccino: “E’ una dichiarazione di guerra a Dio”. Disse anche “Covid creato per Satana”

Nuovo delirio di Don Livio direttore di Radio Maria: dopo aver detto che “il Covid è un complotto delle elites per creare il mondo di Satana“, Don Livio ora parla del vaccino. Si tratta di una “dichiarazione di guerra a Dio”. Qualche mese fa il popolare personaggio di Radio Maria aveva spiegato che la pandemia era un progetto del demonio: “Questa epidemia è un progetto non casuale, che non viene dai pipistrelli o dal mercato di Wuhan”.

Don Livio e il delirio sul vaccino

Ora, con Radio Maria seguita perlopiù da un pubblico di anziani, soggetti che dovrebbero vaccinarsi il prima possibile, Don Livio se ne esce così: “L’origine della pandemia è stata permessa da Dio per far capire all’umanità che senza Dio non c’è futuro”. “Il vaccino è utile, può essere stato utile in passato, ma non è la salvezza, non è la soluzione dei nostri problemi, questo è sicuro”. Poi Cruciani e Parenzo a La Zanzara riportano anche un passaggio secondo il quale il vax day a Natale (era il 27 dicembre) è stato “una dichiarazione di guerra a Dio“.

Don Livio, il complotto delle elites mondiali e il mondo di Satana

Ecco invece le parole di don Livio Fanzaga durante l’intervento dell’11 novembre nella rubrica “Lettura cristiana della cronaca e della storia”. “Un progetto volto a fiaccare l’umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore, attraverso l’eliminazione di tutti quelli che non dicono sì a questo progetto criminale portato avanti dalle élites mondiali, con complicità magari di qualche Stato”. Tutto per creare “il mondo di Satana”. Obiettivo di questo “progetto”, secondo il sacerdote, sarebbe quello di “costruire un mondo nuovo senza Dio. Il mondo di Satana. Dove saremmo tutti degli zombie. È un progetto, non una cosa campata per aria. Vorrebbero realizzarlo entro il 2021, a mio parere”.