Don Vincenzo Passante, è morto di Covid il prete di Napoli che fu anche campione a Sarabanda

E’ morto di Covid Don Vincenzo Passante, il prete originario di Casandrino che diventò popolare come concorrente di Sarabanda.

Don Vincenzo Passante, originario di Casandrino (in provincia di Napoli), era un collaboratore della Parrocchia di San Salvatore a Piscinola.

Ricoverato da qualche tempo in ospedale dopo essere risultato positivo al Coronavirus, don Vincenzo è morto a causa di complicazioni.

Complicazioni che si sono aggiunte però alle patologie cardiache pregresse dalle quali era affetto. A dare notizia della morte del prete è don Francesco Minervino, decano dell’VIII Decanato dell’Arcidiocesi di Napoli.

Don Vincenzo Passante, il ricordo di don Francesco Minervino

“È morto il sacerdote don Vincenzo Passante, era collaboratore parrocchiale del Ss Salvatore a Piscinola. Don Vincenzo era ricoverato da diverse settimane in gravi condizioni. Purtroppo il covid insieme alle sue patologie cardiache hanno provocato la morte. Don Vincenzo era nato nel 1965 ed era stato ordinato sacerdote nel 1992. Non potranno esserci funerali, a causa della morte per Covid-19, ma invitiamo tutti a pregare per lui. Ci sarà una Messa in suffragio per la sua anima nei prossimi giorni… La Divina Misericordia gli conceda il riposo e la pace eterna”.

Don Vincenzo Passante e l’esperienza a Sarabanda

Nel 2004 don Vincenzo Passante partecipò a Sarabanda e rimase campione per due puntate. Alla fine il sacerdote rinunciò al titolo e abbandonò il programma per tornare alla sua vera missione. (Fonte: FanPage)