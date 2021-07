Dona un rene alla moglie malata e la salva: le difficoltà e l’attesa dell’operazione, rinviata per il lockdown. Lanazione.it racconta una storia a lieto fine nonostante le enormi difficoltà causate dal lockdown e dalle restrizioni per Covid 19.

Dona un rene alla moglie malata e la salva, operazione rinviata più volte a causa del Covid 19

Le sofferenze di questa famiglia di Vicopisano (Pisa), iniziano a Capodanno del 2020 quando Grazia ha iniziato ad accusare seri problemi di digestione. A questo punto, il suo medico di base le ha prescritto una serie di accertamenti. Grazie ad un ricovero in ospedale, ha scoperto che queste problematiche erano causate dal malfunzionamento dei reni.

Da lì a poco, il nostro Paese sarebbe entrato nel lockdown da Covid 19. Mentre tutti i cittadini erano rinchiusi nelle loro abitazioni, Grazia è stata costretta a fare la dialisi due volte a settimana all’ospedale di Cisanello tra mille restrizioni per il coronavirus con tutte le difficoltà di prenotazione ed accesso del caso.

Inoltre sia la signora che il resto della famiglia temevano di essere contagiati per via delle numerose sedute di dialisi sostenute da Grazie nell’ospedale di Cisanello. Ma per fortuna questo non è avvenuto.

Dona un rene alla moglie malata e la salva, l’operazione è stata rinviata più volte perché gli ospedali erano sovraffollati di malati da Covid 19

A questo punto è iniziata una lunga serie di difficoltà. Perché gli ospedali continuavano a riempirsi di malati di Covid 19 e sembrava non arrivare mai il momento dell’operazione salvifica.

Nel frattempo la signora ha scoperto che il marito era compatibile per donarle un rene. Pochi giorni fa, è finalmente avvenuta questa operazione ed adesso la famiglia di Vicopisano (Pisa) può tornare a vivere con maggiore serenità.