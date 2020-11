Salvata dalla funzione Health del suo smartphone che le ha permesso di misurare la saturazione e di scoprire di avere il Covid.

“Ho il covid, ho misurato la saturazione con un’app sullo smartphone e mi ha salvata”. Il figlio era positivo al coronavirus e lei accusava i sintomi tipici. Da giorni erano chiusi in casa, senza alcuna cura. Questo quanto accaduto a una donna di Latina.

La vicenda viene raccontata da Il Messaggero che riporta le parole della donna. “Quando mi sono resa conto che peggioravo troppo velocemente – racconta – ho iniziato a misurare il livello di ossigeno nel sangue con lo smartphone. Ho poi comunicato i dati al mio medico curante anche se, all’inizio, dati i risultati, entrambi pensavamo che l’applicazione non fosse attendibile”.

I risultati poi hanno allarmato il medico.

Una mattina infatti la donna non riusciva a respirare e un’ambulanza l’ha prelevata da casa. I tempi di attesa sarebbero stati lunghissimi, ma le misurazioni effettuate con il cellulare hanno allertato i sanitari.

“Mi hanno ricavato un posto letto all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi facendomi passare per un percorso dedicato ai pazienti covid. Mi hanno subito fatto il tampone e la tac e, come avevamo previsto, mi è stata diagnosticata una polmonite. In giornata sarò trasferita ma i medici ancora non sanno se a Latina o a Roma. Non oso pensare cosa sarebbe potuto succedere se fossi rimasta ancora a casa o in attesa sull’ambulanza”. (Fonte Il Messaggero).