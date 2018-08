PONTREMOLI (MASSA CARRARA) – “Sono stata aggredita da tre sconosciuti mentre stavo facendo footing ma ho chiesto aiuto urlando e dei passanti mi hanno salvato”: così, in buona sostanza, la denuncia di una ragazza ai carabinieri della compagnia di Pontremoli (Massa Carrara). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I militari stanno indagando nel massimo riserbo per chiarire i fatti. La giovane è del posto.

Secondo il racconto, il tentativo di aggressione ci sarebbe stato mentre stava correndo lungo la via Francigena, nel territorio di Terrarossa, in Lunigiana, nel comune di Licciana Nardi. La giovane avrebbe raccontato di essere stata assalita da tre uomini, due dei quali sbucati da una siepe e di aver urlato per richiamare l’attenzione di alcuni passanti, subito intervenuti per mettere in fuga gli aggressori. Tuttavia, sempre stando al suo racconto, uno, un nordafricano, sarebbe riuscito a fermarla e a scaraventarla a terra. Ma le richieste di aiuto lo avrebbero messo in fuga insieme agli altri. Le indagini dei carabinieri stanno vagliando la vicenda in tutti gli aspetti.