Donna di 44 anni trovata morta in casa: indagano i Carabinieri, lunedì verrà fatta l’autopsia

Il cadavere di una 44enne di origine sudamericana è stato trovato in un’abitazione di via del Casluncio a Sant’Ambrogio, quartiere di Varese. La scoperta è avvenuta la sera di ieri, venerdì26 aprile. La morte risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento. Sulle cause sono in corso accertamenti. I primi riscontri dei Carabinieri escluderebbero il coinvolgimento di terzi nell’accaduto, nessuna ipotesi resta comunque esclusa. L’autopsia è stata fissata per lunedì 28.