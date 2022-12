Donna di 70 anni trovata morta in casa: i lividi sul copro, qualcuno l’ha uccisa

Una donna di 70 anni trovata morta all’interno della sua abitazione a Citerna (Perugia). Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti, ma al momento l’omicidio non è affatto da escludere. La donna, che abitava nella frazione Pistrino, presentava tumefazioni al volto, segno – hanno spiegato i carabinieri – di una possibile colluttazione. La salma, cosi come disposto dalla competente Autorità giudiziaria, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Perugia, per una completa autopsia che possa aiutare a far luce sull’accaduto. Il corpo è stato trovato a seguito richiesta di intervento da parte di una amica coetanea che non aveva notizie da giorni. I carabinieri della compagnia di Città di Castello sono entrati nella casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Forse dovresti anche sapere che…