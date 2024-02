Donna di 82 anni muore investita a Roma da un’auto guidata da un 24enne

Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita ad Acilia, quartiere della zona sud di Roma. L’incidente è avvenuto la mattina di oggi, giovedì 15 febbraio, in via della Salvia, all’altezza del civico 117. Alla guida dell’auto, una Volkswagen Polo, c’era un italiano di 24 anni che si è fermato a prestare soccorso. La Polizia di Roma Capitale, giunta sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, ha chiuso la strada partendo da via delle Case Basse e fino a via delle Calle.