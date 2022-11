Donna morta a 100 anni dona il suo fegato: a Firenze un trapianto mai visto al mondo

Per la prima volta al mondo donato per un trapianto un organo da una persona ultracentenaria. Il prelievo, che non ha precedenti documentati nella letteratura scientifica, effettuato all’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze la scorsa settimana. Trapianto su una donna deceduta a 100 anni, 10 mesi e 1 giorno. Il suo fegato donato con il via libera dei coordinamenti operativi del Centro regionale trapianti della Toscana e del Centro nazionale trapianti. Giudicato idoneo e trapiantato con successo in una persona in lista d’attesa presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa.

Forse dovresti anche sapere che…