Donna muore al pronto soccorso a Roma: 10 ore in barella aspettando una Tac

E’ rimasta per dieci ore sulla barella del pronto soccorso di un ospedale di Roma in attesa di una Tac e poi è morta per una emorragia. A denunciare il caso di malasanità di cui è rimasta vittima a Roma una donna di 67 anni, sono stati i familiari della vittima che ora chiedono l’intervento della magistratura. La Regione Lazio vuole vederci chiaro e annuncia una verifica.

Donna al pronto soccorso, i controlli della Regione

“Abbiamo disposto stamani dalla Direzione regionale Salute – Area Rischio Clinico un immediato audit clinico per definire tutti i passaggi assistenziali che hanno riguardato la signora. Dai tempi del soccorso, al decorso, i tempi dell’inquadramento clinico e le relative modalità operative ed il successivo trasporto all’hub di riferimento. Verrà tutto svolto con la massima celerità. Ai familiari vanno le sentite condoglianze, assicurando che verranno chiariti nella massima trasparenza tutti i passaggi clinici”, fa sapere una nota della Regione.

La nipote della donna

“L’hanno tenuta dieci ore su una lettiga in pronto soccorso in attesa di farle una Tac. Mentre lei si contorceva dai dolori. Se fossero intervenuti subito forse mia zia sarebbe ancora viva”, racconta la nipote a Repubblica. La donna con forti dolori allo stomaco è rimasta a lungo all’ospedale in attesa dell’esame. Inutili il trasferimento e l’intervento d’urgenza al policlinico di Tor Vergata dove è giunta troppo tardi: è morta per una dissezione dell’aorta ascendente.