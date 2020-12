Una donna, poi diventata carabiniera, vittima di revenge porn, costretta a inviare foto e video hard a un uomo che per anni l’ha ricattata. “Mandami tue foto dove sei nuda o dico tutto a tua madre e ai tuoi superiori”. Così una giovane donna è finita sotto ricatto di un uomo conosciuto in rete.

La vicenda, che risale ad alcuni anni fa, è finita in questi giorni nelle aule del Tribunale di Torino, dove l’uomo è accusato dalla Procura di stalking, violenza privata e violenza sessuale aggravata, anche se i due non hanno mai avuto contatti fisici.

Gli atti sessuali on line e il ricatto del revenge porn alla carabiniera

Secondo l’accusa l’uomo, che per conquistarsi la fiducia della donna si era finto un carabiniere, l’avrebbe costretta a compiere atti sessuali contro la propria volontà. Foto hard che la donna era costretta ad inviare. Quindi, secondo i magistrati, virtualmente violentata.

I ricatti erano incominciati quando la relazione, che era solo online, si era interrotta. I due si erano conosciuti sul web nel 2005, quando lei non era ancora nell’Arma. Una frequentazione a distanza, senza mai incontrarsi, fatta di messaggi e foto intime. Quando la donna decide di interrompere il rapporto inizia per lei un incubo di oltre dieci anni.

L’uomo, che si era presentato sotto falso nome e che per carpire la fiducia della ragazza si era finto carabiniere, quando lei stava progettando di diventarlo, le rivela di avere conservato quelle immagini intime in un cd. E che è pronto a diffonderle. Per non farlo pretende il suo silenzio e altre foto, sempre più esplicite, dove possa vedersi anche in volto, per essere ben riconoscibile. La donna lo implora di smettere ma lui continua a ricattarla.

Solo quando la giovane entra nell’Arma confidandosi con i colleghi, carabinieri veri, trova il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Ora per la Procura di Torino non ci sono dubbi: la carabiniera è stata obbligata a compiere atti sessuali contro la sua volontà. E proprio per questo motivo si è trattato di uno stupro. A tutti gli effetti. (Fonte Ansa).