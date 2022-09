Donna vive in casa con gatti malati e gatti morti tra rifiuti ed escrementi: indagata

Una donna, irreperibile, è indagata a Modena per maltrattamento di animali dopo che in un appartamento disabitato di sua proprietà sono stati trovati gatti morti e altri tre abbandonati. Come fa sapere Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), all’interno dell’appartamento erano presenti cumuli di sporcizia ed escrementi. Ammassi di oggetti, avanzi di cibo, arredamenti rotti e buttati a terra. I gatti superstiti posti sotto sequestro e ora si trovano in una clinica veterinaria.

I gatti lasciati soli

“Dal balcone sottostante – spiega la coordinatrice delle guardie zoofile Sara Ferrarini – abbiamo notato che erano presenti gatti che si sporgevano sul terrazzo. Erano soli. A quel punto abbiamo contattato il pubblico ministero di turno, dal quale abbiamo ottenuto l’autorizzazione a entrare nell’appartamento, cosa che abbiamo fatto poco dopo grazie all’intervento dei vigili del fuoco”.