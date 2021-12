Doppio incidente A1, uno in galleria l’altro a Impruneta: coinvolte 6 auto e un Tir, code in direzione Sud

Doppio incidente e code a catena lungo il tratto fiorentino dell’Autostrada del Sole A1. Nel sinistro, verificatosi nei pressi del casello di Impruneta, in direzione sud, sono rimaste coinvolte sei auto e un mezzo pesante.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di giovedì 30 dicembre, al km 295. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Undici le persone prese in carico dai sanitari del 118, compresi due bambini, ma al momento non risultano conseguenze gravi per nessuno di loro.

Incidente A1, code di 5 km tra Scandicci e Firenze Sud

Lunghe code si sono formate sull’A1 in direzione Roma: oltre 5 chilometri di fila fra i caselli di Scandicci e Firenze Sud. Dopo Firenze Sud rallentamenti per traffico intenso fino a Incisa-Reggello.

A1, secondo incidente tra Aglio e Calenzano

A peggiorare la situazione un secondo incidente, verificatosi sempre nella mattinata di giovedì 30 dicembre. Il sinistro, avvenuto in galleria nel tratto appenninico, ha provocato oltre 4 chilometri di coda tra Aglio e Calenzano, sempre in direzione Roma.