Duplice incidente in Sicilia, lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. I due sinistri, per fortuna senza gravi conseguenze, sono avvenuti la mattina di martedì 27 giugno 2023, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro e hanno mandato il traffico in tilt, con il formarsi di lunghe code in direzione del capoluogo siculo.

Il primo è avvenuto in direzione Mazara, nel tratto tra Carini e l’aeroporto Falcone e Borsellino (al chilometro 11+800). L’altro in direzione Palermo, quasi all’altezza dell’ospedale Cervello. Un’auto si è schiantata per cause al momento non chiare contro il guard rail, dopo essere andata in testacoda.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell’Anas e gli agenti della Polstrada che hanno eseguito i rilievi. Si registrano lunghe code in direzione Palermo, con auto in fila già dalla prima delle due gallerie.

