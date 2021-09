Doring Falkenberg è stato arrestato a Forte dei Marmi, è accusato di aver fatto sparire i corpi di chi si opponeva al dittatore cileno Pinochet. Il Cile ne chiede l’estradizione.

Doring Falkenberg è stato arrestato a Forte dei Marmi dove si trovava come turista

E’ attesa a breve, al più tardi domani, la decisione della corte di appello di Firenze sul mantenimento della misura di custodia cautelare in carcere per Reinhard Doring Falkenberg, il cittadino tedesco di 75 anni, arrestato lunedì scorso a Forte dei Marmi (Lucca) perchè ricercato dal Cile per sequestro di persona commesso per fatti risalenti al 1976. Doring, secondo quanto si è appreso, negli anni Settanta viveva all’interno della ‘Colonia Dignidad’, enclave cilena di nazisti tedeschi in fuga dalla Germania, divenuta centro di detenzione durante il regime di Pinochet.

Contestualmente alla decisione circa la convalida o la revoca degli arresti, la corte di appello fisserà anche l’udienza nella quale si deciderà dell’estradizione in Cile. Il 75enne era arrivato al Forte dei Marmi insieme a una comitiva di anziani turisti dalla Germania, paese dove attualmente vive.

La polizia lo ha intercettato grazie al sistema di alert che trasmette i nominativi degli ospiti delle strutture alberghiere alla banca dati della questura. E nei suo confronti pendeva un ordine di cattura internazionale. Ieri si era appreso che il Ministero della Giustizia ha chiesto alla Corte d’Appello di Firenze il mantenimento delle misure di custodia cautelare in carcere per Doring.

Il legale di Doring Falkenberg: “Non sapeva di essere ricercato”

Reinhard Doring Falkenberg, il cittadino tedesco arrestato a Forte dei Marmi e ricercato dal Cile, “non sapeva di essere ricercato, viveva in Germania da tanti anni”. Lo afferma il suo difensore, avvocato Simona Selvanetti, che gli è stato assegnato d’ufficio al momento dell’arresto. Il legale ha incontrato il 75enne in carcere.

“Non sapeva nulla, era in vacanza con la moglie, altrimenti non sarebbe mai venuto in Italia”. “Adesso – prosegue il legale – sta bene, è tranquillo e attende la decisione delle autorità italiane”.

L’avvocato ha chiesto per il suo assistito la revoca della misura coercitiva, in attesa dell’udienza che dovrà decidere dell’estradizione. Su Reinhard Doring Falkenberg, spiega sempre il legale, grava una condanna definitiva dei giudici cileni per sequestro di persona, emessa nel 2005.

Respinta la richiesta di scarcerazione di Falkenberg

La corte d’appello di Firenze ha respinto la richiesta di scarcerazione per Reinhard Doring Falkenberg, il cittadino tedesco arrestato lunedì scorso a Forte dei Marmi (Lucca) perché ricercato dal Cile per sequestro di persona per fatti risalenti ai tempi di Pinochet.

L’uomo, 75 anni, resta così in carcere in attesa dell’udienza per la sua eventuale estradizione.