Dorme in auto dopo lo sfratto, 64enne trovato morto a Mortara (Pavia)

Un uomo di 64 anni residente a Borgolavezzaro (Novara) è stato trovato morto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio, all’interno della sua vecchia Opel Corsa in cui aveva passato la notte, posteggiata a Mortara (Pavia), in via Lomellina, a pochi passi dall’ipermercato Bennet.

Le prime notizie

E’ probabile che ad ucciderlo sia stato il freddo intenso delle prime ore del mattino, con la temperatura scesa fino a zero gradi. A notare la vettura, posteggiata in un punto inconsueto, è stato intorno alle 10 un passante, che ha scorto all’interno un uomo che sembrava dormisse avvolto in una trapunta. Ha cercato di svegliarlo, senza ottenere risposta, e allora si è preoccupato e ha lanciato l’allarme al 112, dato che la Opel era chiusa. I vigili del fuoco hanno spaccato un finestrino, poi i sanitari del 118 hanno constatato il deecesso, avvenuto da ore. L’uomo, dopo la morte della compagna la scorsa primavera, aveva avuto lo sfratto. Da allora dormiva in macchina, salvo a volte ottenere temporanea ospitalità presso un amico.