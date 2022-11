Dormelletto, fugge dai carabinieri e si schianta contro un muro: salvato dalle fiamme dagli agenti

Ancora un inseguimento, questa volta finito con una vettura in fiamme, contro un muro, a Dormelletto sul lago Maggiore in provincia di Novara, dove sabato notte aveva perso la vita un 17enne investito da un treno, dopo un tentato furto.

La prima ricostruzione

Questa notte intorno alle 4 ad Arona, in viale Roma, la strada dove ha sede la caserma dei carabinieri, una pattuglia del Nucleo radiomobile si è insospettita per una Opel Mokka con targa tedesca, parcheggiata con al volante un uomo. Quando i militari si sono avvicinati per chiedere i documenti, l’automobilista ha ingranato la retromarcia per poi fuggire a tutta velocità.

È partito un inseguimento a sirene spiegate terminato a Dormelletto contro un muro vicino la linea ferroviaria del Sempione. La Opel dopo l’impatto ha preso fuoco e l’uomo all’interno è stato salvato dai carabinieri. Si tratta di un 34enne italiano residente in provincia di Varese, con precedenti, risultato essere senza patente. La vettura attendeva la reimmatricolazione in Italia.