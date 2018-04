PAVIA – Sradicano un bancomat col trattore, rubato, e scappano con un bottino di 150mila euro.

L’assalto è avvenuto nella notte nella sede della banca Popolare di Novara a Dorno, nel pavese.

La banda è entrata in azione in piazza San Rocco con un trattore agricolo rubato poco prima in una cascina della zona, con il quale hanno agganciato e sradicato il forziere, causando seri danni alle strutture murarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui