Dottoressa aggredita dai No Vax: “Ho detto sono un medico e mi hanno picchiata”

Una dottoressa aggredita dai No Vax a Roma, nella metropolitana, dopo aver detto di essere un medico: colpita con una testata da una donna. La discussione nata a bordo di un convoglio per le diverse posizioni su Green Pass e vaccini, sfociata in violenza quando le porte della metropolitana si sono aperte. Una dottoressa di 34 anni aggredita sulla banchina della metro a Roma dopo una lite con alcuni manifestanti no Green Pass che ritornavano dal sit-in di Circo Massimo, nel centro della Capitale.

La dottoressa picchiata dai No Vax

Colpita con una testata da una donna che poi è scappata. È accaduto intorno alle 19.30 di sabato nella fermata San Paolo, direzione Laurentina. Una scena che si è consumata davanti ad altri passeggeri presenti in quel momento sulla banchina. Qualcuno ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando una donna ferita a terra. All’arrivo della polizia i responsabili si erano già dileguati. La dottoressa, lievemente ferita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Gli agenti hanno ascoltato la vittima e alcuni presenti per far luce su quello che era accaduto poco prima. A quanto ricostruito finora dalla polizia, il medico viaggiava su un vagone dove c’era un gruppo di sei manifestanti. Ascoltando i loro discorsi il medico è intervenuto nella discussione su vaccini e certificato verde. Ne è nata una lite per le posizioni opposte manifestate dal medico. Poi, una volta scesa sulla banchina una donna appartenente a quel gruppo l’ha colpita con una testata al volto. Si è trattato di una questione di attimi e rapidamente la responsabile si è allontanata.

La dottoressa in ospedale

All’arrivo dei soccorsi la dottoressa è stata portata in ambulanza all’ospedale Cto in codice verde. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma la paura è stata tanta. Del caso si occupano gli agenti del commissariato Colombo che ora indagano per identificare i responsabili dell’aggressione. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in metro che potrebbero aver ripreso in volto chi ha dato la testata al medico e gli altri componenti del gruppo.